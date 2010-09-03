Податковий кодекс: ставка ПДВ до 2014 року буде зменшена до 17%

Ставка податку на додану вартість буде поетапно зменшена з 20 до 17% до 1 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час офіційного представлення допрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, повідомив Н.АЗАРОВ, планується перехід на автоматичне відшкодування ПДВ, а також буде відновлена пеня за невчасне відшкодування податку з боку держави.