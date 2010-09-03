Проект ПК: Податок на прибуток знизять до 16% впродовж 2010-2014 рр.

В Україні податок на прибуток буде поетапно знижений з 25% до 16% впродовж 2010-2014 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, в Україні буде введена нульова ставка податку на прибуток для малого бізнесу терміном на 5 років.

Також уряд має намір ввести десятирічне пільгове оподаткування для підприємств легкої промисловості, щоб забезпечити їх продукцією внутрішній ринок і припинити ввезення в країну секонд-хенду.

Крім того, вводиться десятирічна пільгова ставка податку на прибуток для готельного бізнесу. Дана ставка становитиме 0%.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що проектом кодексу будуть скасовані ринкові і транспортні збори. Ті підприємці, які платили ринковий збір, повинні будуть перераховувати внески до Пенсійного фонду, а, скасовуючи транспортний збір, уряд вводить додаткову ставку акцизу на бензин.

За словами глави уряду, дорогі іномарки і автомобілі, які «багато їздять», платитимуть більше за бензин, малолітражні автомобілі – менше.

Крім того, від податку на прибуток будуть звільнені кошти, які підприємства направлятимуть на модернізацію виробництва і впровадження нових технологій.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді, і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоректований проект Податкового кодексу України був опублікований в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.