Долар та ієна більш дохідні, ніж золото в рецесію - експерт

Долар, ієна і швейцарський франк можуть бути більш прибутковими засобами інвестицій, ніж золото, у разі, якщо світова економіка знову скотиться в рецесію, заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg відомий економіст, професор Нью-йоркського університету Нуріель Рубіні (Nouriel Roubini), повідомляє РІА Новини.

"У разі виникнення другої хвилі рецесії, що збільшує небажання інвесторів удаватися до ризику, деякі активи будуть найбільш прийнятними, і золото є одним з таких активів - сказав Рубіні. - Проте в подібній ситуації у таких активів як долар, ієна і швейцарський франк може виявитися більше потенціалу до зростання через те, що вони мають більшу ліквідність, ніж золото".

Економіст прогнозує збереження вартості золота в районі поточних рівнів. "Існують дві події, які можуть привести до зростання цін на метал. Перше - це інфляція, але в розвинених економіках інфляції немає, - сказав Рубіні. -Другим чинником для зростання цін на золото є ризик обвалу світової фінансової системи, але ми скоротили цей ризик, надавши їй підтримку".

Крім того, Рубіні прогнозує уповільнення темпів зростання американської економіки в другій половині поточного року, оскільки "попутний вітер став зустрічним".

"Процес створення робочих місць дуже і дуже посередній. Це відчувається як рецесія, хоча насправді її немає", - додав економіст.

Раніше Рубіні, який ще на початку 2007 року передбачив настання глобальної фінансової кризи, висловив думку, що зростання економіки США сповільниться в другому півріччі поточного року до 1,5%. Ця цифра може зберегтися і на початку 2011 року, вважає він.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній. У більшості випадків золото в період нестабільності в глобальній економіці допомагає інвесторам не лише зберегти вільні грошові кошти, але і примножити їх.