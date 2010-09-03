Надходження від приватизації становлять 8% річного плану
16:27, 03 вересня 2010Фінанси
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Станом на 3 вересня...
Надходження від приватизації з початку року, станом на 3 вересня (за оперативними даними), становили 511 млн. 605 тис. грн., що становить близько 8% від річного плану.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна. Як відзначили у ФДМУ, за цей же період до держбюджету було перераховано 511 млн. 444 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік становить близько 10 млрд. грн.
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