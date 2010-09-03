Порошенко: прогноз НБУ інфляції на 2011 рік реалістичніший, ніж прогноз КМУ

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає прогноз Нацбанку інфляції на 2011 рік реалістичнішим, ніж прогноз Кабінету Міністрів. Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

"Основи для перегляду показника інфляції в гіршу сторону, на жаль, є. Це об'єктивна ситуація на продовольчому ринку у світі, а не тільки в Україні.. Ціни на харчові продукти, на житлово-комунальні послуги, інші тарифи, безумовно вплинуть у бік підвищення інфляції", - сказав П. ПОРОШЕНКА. При цьому він додав, що не бачить ніяких загроз гіперінфляції або яких-небудь тенденцій загрозливого характеру.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України оприлюднив свій макропрогноз, згідно з яким інфляція в Україні у 2010 році очікується на рівні 10,5% при зростанні ВВП 4%, в 2011 році - 11,2% і 3,7% відповідно.

У свою чергу, Кабінет Міністрів України очікує в 2010 році інфляцію на рівні 13,1% при зростанні ВВП 3,7%, в 2011 році - 8,9% і 4,5% відповідно.