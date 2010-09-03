Азаров: Україна ще не використала 2 млрд. дол. кредиту МВФ

Україна на сьогодні ще не використала отримані від Міжнародного валютного фонду (МВФ) кошти траншу кредиту у розмірі 2 млрд. дол.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

"1 млрд. дол. лежить в Національному банку Україні, підтримуючи національні резерви, другий (мільярд - УНІАН) - у Держказначействі. Жодного долара не витрачено і не буде витрачено тому, що ми його (транш кредиту - УНІАН) пустимо на погашення за зобов'язаннями Ю.ТИМОШЕНКО. Ось зараз настане термін платежу за її зобов'язаннями, і ми заплатимо", - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання". Кредит розрахований на 29 місяців.

Відразу Україна отримала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., наступні транші виділятимуть за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.