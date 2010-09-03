Рада НБУ своєчасно затвердить Основні принципи грошово-кредитної політики на 2011 рік - Порошенко

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сподівається, що Основні принципи грошово-кредитної політики на 2011 рік будуть затверджені до 15 вересня 2010 року. Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, П. ПОРОШЕНКО сказав: "У зв'язку з тим, що Рада НБУ була реформована, Президент відновив склад своєї квоти в Раді, сьогодні обговорюється з головою (правління НБУ - УНІАН) дата проведення засідання. Але ми налаштовані на те, щоб воно було проведене до 15 числа, як передбачає Бюджетний кодекс".

Як повідомляв УНІАН, Рада НБУ до 15 вересня розробляє Основні принципи грошово-кредитної політики наступного року і подає їх у Верховну Раду.