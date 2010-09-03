Азаров: Уряд готовий до критики Податкового кодексу у Верховній Раді

Уряд України готовий до критики проекту Податкового кодексу у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час урочистого заходу, організованого УСПП та Радою підприємців при Кабміні з нагоди Дня підприємця.

"Ми відкриті для критики. Ми передаємо проект (Податкового кодексу - УНІАН) у Верховну Раду. Там ви почуєте масу критичних зауважень - ми до них готові і орієнтовані на те, щоб максимально усе врахувати", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що уряд, розробляючи Податковий кодекс, намагався створити умови для інтенсивного розвитку економіки. "У вас не повинно бути ніяких сумнівів, що в уряду немає іншого завдання, окрім як створити стимули для швидкого і інтенсивного оновлення нашої країни. Немає іншого завдання, повірте", - підкреслив М. АЗАРОВ, звертаючись до підприємців.

Як повідомляв УНІАН, за результатами всеукраїнського обговорення новий проект Податкового кодексу був представлений сьогодні на прес-конференції в Києві.

Головний принцип, який закладений в проект документу, - це лібералізація Податкового законодавства, а також обов'язок для усіх платників податків платити податки. За словами глави уряду, згідно з новим проектом, в Україні будуть встановлені "напевно, найнижчі податки в Європі". "Ліквідовується значна кількість податків, які обтяжливі з точки зору адміністрування", - сказав очільник уряду.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.