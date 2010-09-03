Азаров: доходи бюджету-2010 зменшаться на 4 млрд. грн.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує зниження прибутків до державного бюджету на 4 млрд. грн. в результаті лібералізації податку на прибуток.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Зменшення ставки (податку на прибуток) приведе до втрат бюджету в 4 мільярди. Велика сума. Але, скажімо, звільнення від податку на прибуток легкої промисловості приведе до втрат або ні? Ну, якщо у нас немає легкої промисловості, значить, і втрат не буде. А якщо щось запрацює, то підуть відрахування до бюджету", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр також розраховує, що в умовах податкової реформи бізнес стане партнером держави. "Ми розраховуємо, що бізнес по-партнерски поставиться до держави, виходитиме з тіні і платитиме знижені податки, а це повинно привести до компенсації (втрат) ", - додав він.

"Ми орієнтуємося на те, що на першому етапі ми отримаємо можливе зниження прибутків, але ми переконані, що той потужний імпульс, який ми дамо нашій економіці, дозволить на другому етапі проведення податкової реформи значно збільшити прибутки бюджету, а це означає, ми плануємо вже з 2012 року значно збільшити прибутки працівників бюджетної сфери", - резюмував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує поетапно протягом 2010-2014 років понизити податок на прибуток до 16% з 25%.

Крім того, в урядовому варіанті Податкового кодексу передбачаено норму про звільнення від податку на прибуток для малого бізнесу строком на 5 років, а також на 10 років - для підприємств легкої промисловості.

Уряд також пропонує звільнити від податку ту частину прибутку, який підприємства скеровуватимуть на модернізацію виробництва і впровадження нових технологій.