Уряд має намір ввести податок на нерухомість

Уряд має намір впровадити оподаткування нерухомості площею понад 100 кв. метрів у місті і 200 кв. метрів у сільській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, представляючи сьогодні доопрацьований проект Податкового кодексу, який передбачає введення цієї норми.

Згідно з проектом кодексу, неоподатковувана норма на людину складає 40 кв. метрів або до 100 кв. метрів у місті і 200 кв. метрів в сільській місцевості на сім'ю. У разі перевищення цієї норми податок складе 10 грн. за квадратний метр на рік.