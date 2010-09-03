Міжбанк закриття: долар ще трохи підріс, євро - теж

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8990/7,9080, до 12:00 ціни виросли до 7,9080/7,9150. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9105/7,9175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 15:10 Нацбанк оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривна за курсом 7,9002/7,9082 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2571/0,2573, до 12:00 ціни піднялися до 0,2575/0,2578. До закриття ціни досягли поточного максимуму - 0,2578/0,2580. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,6600 (- 0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в досить вузькому діапазоні - 1,2810/1,2850. Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями 10,1205/10,1350, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,1455/10,1575. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,1550/10,1660.