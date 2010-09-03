Порошенко залишається головою Ради НБУ

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що йому не відомо про ініціативи зміни керівництва цього органу. Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

"Щодо моїх повноважень, ви знаєте, що питання зміни керівництва Ради Національного банку може ініціювати будь-який з його членів. Поки що про ці ініціативи не відомо", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, законодавчо певний термін перебування на посаді голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА збіг 16 грудня 2009 року, Петра ПОРОШЕНКА, як голови Ради НБУ - 23 лютого 2010 року.

Із цього приводу П. ПОРОШЕНКО сказав: "У нас і голова Національного банку працює і сьогодні виконує в повному обсязі свої обов'язки. Закон передбачає, що ми працюємо до обрання нового голови, або підтвердження повноважень діючого, що також не виключено".

Довідка УНІАН. Згідно із Законом "Про Національний банк України", голова Національного банку України призначається на посаду Верховною Радою України за представленням Президента України строком на п'ять років (у жовтні 2010 р. набуває чинності Закон, згідно з яким термін повноваження голови НБУ буде збільшений з 5 до 7 років).

Голова Ради Нацбанку обирається Радою НБУ терміном на три роки.