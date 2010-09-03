Борги з ПДВ ліквідують до кінця року

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що до кінця цього року в Україні буде ліквідована заборгованість з відшкодування ПДВ.

Про це глава уряду сказав сьогодні під час урочистого заходу, організованого УСПП і Радою підприємців при Кабміні з нагоди Дня підприємця

"Ніякої заборгованості з ПДВ до кінця року не буде. Це наше тверде зобов'язання", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними першого заступника голови Адміністрації Президента України Ірини АКІМОВОї, поточна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на 3 вересня складає близько 23 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України завершило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення протермінованої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму на 16,4 млрд. грн., здійснивши випуск четвертого траншу 31 серпня.

ПДВ-облігації випускають для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що складає 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обороту паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.