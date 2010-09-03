Кабмін обмежив на 2010 р перелік банків для розміщення вільних коштів місцевих бюджетів

Кабінет міністрів України обмежив перелік комерційних банків для розміщення вільних коштів місцевих бюджетів.

Це передбачено в порядку розміщення в 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету міністрів №791 від 18 серпня 2010 року і обнародуваному на сайті уряду.

У порядку, серед іншого, передбачено, що умовою «розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є розміщення на конкурсних принципах тимчасово вільних коштів виключно в державних банках і банках, в капіталізації яких взяла участь держава».

На сьогодні на 100% державними є «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». Держава в результаті докапіталізації набула контролю в трьох комбанках – «Київ», «Родовід Банк» і «Укргазбанк».