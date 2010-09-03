Fitch покращив рейтинги Латвії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз рейтингу Латвії в бік поліпшення і змінило його з "негативного" на "стабільний", повідомляє Економічна правда.

Як повідомив агентству заступник керівника комунікаційного відділу міністерства фінансів Латвії Алексіс Яроцкіс, прогноз підвищений "на підставі поліпшення фінансово-економічного стану в країні і позитивних тенденцій у показниках зовнішньої ліквідності".

У жовтні 2009 року Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Латвії за зобов`язаннями в іноземній валюті на рівні "ВВ +".

Довгостроковий РДЕ за зобов`язаннями в національній валюті був підтверджений на рівні "ВВ-".

Прогноз довгострокових РДЕ - "негативний". Крім того, агентство підтвердило короткостроковий РДЕ Латвії за зобов`язаннями в іноземній валюті "В" і стелю рейтингу країни "ВВВ".

Наприкінці 2009 року Fitch заявило про можливе зниження рейтингів країн Балтії, при цьому ризик для Латвії та Литви був більше, ніж для Естонії.

Рейтинги цих країн "продовжують відчувати тиск" у зв`язку з економічною кризою і погіршенням якості банківських активів.

Крім того, в Латвії відзначається ризик девальвації валюти.

Загрозу для рейтингів Латвії та Литви представляє також різке погіршення ситуації у фінансових сферах.

За прогнозами Fitch, державний борг Латвії до кінця 2011 року виросте до 61% ВВП.