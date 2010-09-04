Гривня подешевшала на 0,3% до долара і на 1,2% до євро

Гривня за підсумками цього тижня девальвувала на 0,3% до долара і на 1,2% до єдиної європейської валюти.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що в п`ятницю, 3 вересня, Національний банк був присутній на українському валютному ринку одночасно з двома інтервенціями. Він продавав долари за курсом 7,9002 грн./дол. і купував їх за курсом 7,9082 грн./дол. На думку аналітика, дане рішення регулятора викликане девальваційним тиском на гривню, що спостерігається вже три дні поспіль.

Як зазначив О.БЛІНОВ, міжбанківський валютний ринок у п`ятницю закрився котируваннями 7,9105-7,9175 грн./дол., тобто гривня подешевшала до долара ще на 0,1%. При цьому ринок закрився котируваннями 10,1300-10,4500 грн./євро, і національна валюта подешевшала по відношенню до європейської на 0,2%.