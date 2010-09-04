Прикарпаття затвердитm угоду з Кабміном вартістю понад 1 млрд. грн.

Івано-Франківська область має намір затвердити угоду з Кабміном орієнтовною вартістю понад 1 млрд. грн.

Про це повідомив журналістам заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор ЗВАРИЧ.

За його словами, пріоритетними напрямками угоди є реструктуризація промислового комплексу для підвищення екологічної безпеки регіону, розбудова і модернізація транспортної та соціальної інфраструктури, попередження надзвичайних екологічних ситуацій.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування спільних заходів становить 1,061 млрд. грн., у тому числі коштом державного бюджету – 601,5 млн. грн., місцевого – 237,68 млн. грн., з інших джерел – 221,44 млн. грн.

Івано-Франківська обласна рада розраховує затвердити угоду з Кабінетом міністрів щодо регіонального розвитку області на 2011-2015 рр. на сесії 6 вересня.