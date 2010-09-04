Королевська: найкраще, що може зробити держава для підприємців – не заважати

Найкраще, що сьогодні може зробити держава для підприємців – не заважати розвиватися, знизивши тиск чиновників.

Про це заявила голова Комітету з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на розширеному засіданні Комітету, присвяченому Дню підприємця на тему: «Роль і місце підприємців в економічному розвитку України», повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР.

«Ви ніколи не чекали допомоги від держави, самостійно організовуючи свій бізнес. І найкраще, що вона сьогодні може зробити для вас, – не заважати розвиватися, звівши до мінімуму тиск чиновників, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, звертаючись до підприємців.

Відзначивши велику роль, що її підприємництво відіграє в економіці України, вона наголосила, що, хоч як це парадоксально, за минулий рік значно поліпшилося виживання вітчизняного бізнесу. «Ті компанії, які зуміли пережити кризу, підвищили свою життєздатність, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – В країні відбулося серйозне оновлення ділової еліти - залишилися на плаву кращі з кращих. Багато керівників бізнесу провели у себе внутрішні реформи, відновили свою внутрішню енергію».

Але, на думку голови Комітету Верховної Ради, водночас знизилася конкурентоспроможність вітчизняного бізнесу. І це пов`язано не зі світовою кризою, а з внутрішньоукраїнськими реаліями. «Глобальною проблемою, що заважає розвиткові підприємництва в нашій країні, залишається невиконання владою вже ухвалених законів, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - На конкурентоспроможності українського бізнесу також негативно позначаються відсутність кредитування, нестача оборотних коштів, тотальне неповернення ПДВ, непередбачувана податкова політика».

Голова парламентського комітету вважає, що збільшення інвестицій у розвиток бізнесу серйозно стримує відсутність гарантій недоторканності приватної власності. «Державний рекет з боку фіскальних органів, з яким нинішнього року зустрілися підприємці, бажання чиновників апріорі зробити підприємця злочинцем, аби з ним було легше розмовляти, є серйозним гальмом на шляху розвитку вітчизняного приватного сектору, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Проте у нас ще залишається надія, що влада зрозуміє: підприємець – це не ворог держави, не дійна корова, яку можна доїти і не годувати, бізнес потрібно стимулювати».