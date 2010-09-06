"Єдиноподатникам" заборонять займатися зовнішньоекономічною діяльністю

Згідно підготовленого варіанту Податкового кодексу підприємці, які платять єдиний податок, не зможуть займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Ми для єдиноподатників усунули деякі види діяльності. Приміром, не можна займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Хочеш займатися зовнішньоекономічною діяльністю, будь ласка. реєструйся як суб`єкт і плати податки, як годиться», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що будь-які побоювання щодо надмірного посилення податкового тиску на малий бізнес, або на тих, хто працює на єдиному податку – безпідставні.