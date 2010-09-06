Падіння гривні триває

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 3 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 10,11 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 10,26 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,22 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,32 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 3 вересня, не змінився і сьогодні становить 0,2516 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,4% - до 0,2594 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2561 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., курс продажу – 7,94 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора підвищився на 0,6% і сьогодні становить 10,12/10,27 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,98-10,22 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,32 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився, порівняно з 3 вересня, на 0,2% і сьогодні становить 0,2523 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2597 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2561 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 9,98/10,20 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,89/7,935 грн., євро – 10,00/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,90/7,94 грн., євро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 6 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9082, до євро – 10,149384, до російського рубля – 0,25766.