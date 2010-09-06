Міжбанк: торги відкрились ростом котирувань – 7,9010/7,9095 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США на ТОМ'і відкрилися зростанням котирувань, - 7,9010/7,9095 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2581/0,2586 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,1985/10,2110 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", сьогодні у США святкують День Праці, у зв'язку з цим торги по американській валюті можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,2907/1,2909 дол./євро (п'ятниця, 3 вересня, - 1,2814/1,2816 дол./євро).

У п'ятницю, 3 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9002/7,9082.