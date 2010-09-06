Мінфін 7 вересня проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 7 вересня проведе аукціон по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це мовиться в повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 15 грудня 2010 року, 20 квітня 2011 року, 21 березня 2012 року, 7 серпня 2013 року.

Кошти, одержані від продажу ОВДП, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.