Експерти не виключають: закон про обов'язкове медстрахування не прийнятий через корупцію

Експерти не виключають, що закон про обов`язкове медичне страхування досі не прийнятий через корупцію.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо намірів Міністерства охорони здоров`я провести реформу галузі.

Зокрема, міністр охорони здоров`я України Зіновій МИТНИК повідомив, що Міністерство охорони здоров`я (МОЗ) розробляє ряд законопроектів, які готують підгрунтя для введення в Україні обов`язкового медичного страхування.

Тим часом перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я В’ячеслав ПЕРЕДЕРИЙ висловив сумнів у швидкій реалізації планів МОЗ. «Якщо взяти програму ЯНУКОВИЧА, медичний розділ, то там чорним по білому написано, що зараз вони не будуть цим займатися, страхової медицини, до закону про медичне страхування, вони перейдуть у 2014 році. Тому нічого поки що в масштабах країни не робиться, і навіть натяків немає. Це моя думка і моє переконання», - сказав народний депутат.

Голова підкомітету з питань медичного страхування і контролю реалізації державних програм у сфері охорони здоров`я Комітету ВР з питань охорони здоров`я Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО зазначила, що законопроект «Про обов`язкове державне медичне страхування» виключає те, що медицина в Україні стане платною. «Вона буде платною, але не для пацієнта, тому що за державні гроші будуть застраховані всі пенсіонери, а це 13 млн. - 33% населення України; будуть застраховані діти до 21 року, поки не здобудуть вищу освіту, і будуть застраховані інваліди дитинства. Тобто, 51% людей України одержать страхові поліси за рахунок державних грошей. Ті люди, які працюють, відраховуватимуть на медичне страхування до загального фонду медицини від 1,5%, 2%, 1% і 0,5% із заробітної плати», - сказала народний депутат.

Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО позитивно охарактеризувала цей законопроект. «Цей законопроект - на користь людям, і він не приймається тому, що на закупівлі ліків та обладнання крадуться всі гроші медичної галузі», - вважає народний депутат.

Голова підкомітету ВР з питань адаптації медико-санітарного законодавства України до законодавства Європейського Союзу Валерій КОНОВАЛЮК зазначив, що законопроект давно в парламенті, проте для того, щоб провести в цілому в системі охорони здоров`я кардинальні зміни, потрібні додаткові системні рішення. «Насамперед, це оптимізація витрат і виняткове посилення контролю за використанням бюджетних коштів. Те, що сьогодні відбувається в охороні здоров`я, – це найглибша корупція, яка викликає серйозне занепокоєння, адже це впливає на стан здоров`я населення в Україні», - сказав він.

На думку народного депутата, реформа в охороні здоров`я має бути пріоритетом у цілому державної політики України. «Ситуація в охороні здоров`я аналогічна будівництву дитячої «Лікарні майбутнього», коли подружжя ЮЩЕНКІВ п`ять років тому зібрало близько 300 млн. І досі навіть фундаменту немає. Ми бачимо, що в цілому охорону здоров`я використовували як годівницю ті чиновники, наближені до першої особи в державі, які безкарно, фактично, завищуючи в три-п`ять раз ціни, вимивали з держави бюджетні гроші», - вважає В.КОНОВАЛЮК.

Стосовно того, що необхідно для реалізації такої необхідної реформи, експерт зазначив: «Це еволюційний процес. Ми нічого не придумуємо – є світовий досвід, і є ряд країн європейських, таких як Іспанія, які пройшли цей шлях дуже швидко і добилися вагомих результатів. Для цього потрібно кардинально змінити – не тільки в кадровому плані – керівництво Міністерства охорони здоров`я і в цілому психологію чиновників, які сьогодні оперують величезними грошима, спрямовані на ці цілі».

Також, за словами В.КОНОВАЛЮКА, «треба сформулювати чітку концепцію, яка включатиме кілька етапів реформи і розвитку охорони здоров`я. Це – оптимізація, це – посилення ролі держави в контролі над використанням бюджетних коштів, це – створення солідарної страхової системи фінансування охорони здоров`я і якості медичних послуг».

«Я думаю, що це комплексна реформа, її не можна провести, тільки прийнявши один закон. Тут потрібні всі механізми, які б сприяли сьогодні саме якісним перетворенням у цій сфері», - сказав В.КОНОВАЛЮК.