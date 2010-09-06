Золото дорожчає на тлі зниження курсу долара

Ціни на золото у понеділок ростуть на тлі зниження курсу американської валюти, свідчать дані торгів.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 12.32 мск подорожчав на 0,05% до 1251,8 долара за тройську унцію.

Станом на 12.30 мск понеділка, євро виріс до 1,2902 долара за євро проти 1,2895 долара за євро в попередню торгову сесію. В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США - у понеділок знизився на 0,18% до 81,95 пункту.

На вартість металу тиснуть дані з ринку праці в США, опубліковані в кінці минулому тижня. Зокрема, у п`ятницю стало відомо, що приватний сектор економіки країни наростив число робочих місць за серпень на 67 тисяч проти очікуваних 40 тисяч.

"Побоювання щодо уповільнення відновлення світової економіки дещо заспокоїлися після даних з ринку праці у США", - приводить агентство Bloomberg думку аналітика з сировинних товарів Tong Yang Securities Inc. Чи Сук Джина (Lee Suk Jin).

Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року.