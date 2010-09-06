Міжнародні валютні резерви Нацбанку в серпні зросли на 6%

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в серпні 2010 року зросли майже на 6% – до 32,692 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 13,409 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) становили 125 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 3,835 млрд. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,718 млрд. дол., проданої населенню – 2,116 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) зросли на 5,3 млн. дол. США і на 31 серпня ц.р. становили 15,244 млрд. дол.

У липні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні знизився на 2,5% порівняно з червнем. В основному, це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який скоротився на 2,1%. Цьому сприяла девальвація долара США по відношенню до євро на міжнародних ринках. Одночасно інфляційний диференціал зменшився на 0,4%, оскільки інфляція в Україні була нижча, ніж її середньозважений рівень в країнах - основных торгових партнерах. Щодо грудня 2009 року, РЕОК гривні підвищився на 7,8%. При цьому курсова складова у зміні РЕОК гривні становила 7,6%, а цінова – 0,2%.

У серпні офіційний курс гривні до долара США зріс на 0,71 коп. (0,09%) і на 31 серпня становив 7,8861 грн./дол., до євро – на 30,03 коп. (2,91%) – до 10,015347 грн./євро, до рубля – на 0,4 коп. (1,54%) – до 0,25718 грн./рубль.

Середньозважений готівковий курс гривні за операціями українських банків у серпні становив: до долара США – 7,874262/7,901631 грн./дол. і до євро – 10,118245/10,253127 грн./євро.