Литвин: В уряду з’явиться можливість перереєструвати новий проект ПК

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що завтра в уряду з’явиться можливість перереєструвати новий проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він зазначив, що Верховна Рада має завтра заслухати інформацію Кабміну щодо проведення всенародного обговорення проекту Податкового кодексу.

За словами спікера, також ВР має ухвалити рішення про скасування своєї постанови щодо ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу.

В.ЛИТВИН зазначив, що після цього в уряду «одразу з’явиться можливість» щодо реєстрації нового проекту Податкового кодексу.