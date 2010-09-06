Міжбанк: доларом знову подорожчав 7,9210/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США на ТОМ’і відкрилися котируваннями 7,9010/7,9095 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,9115/7,9235 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9210/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День Праці, у зв`язку з цим торги американською валютою були можливі лише валютуванням ТОМ, але, незважаючи на це, долар зберіг свій висхідний тренд.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2581/0,2586 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2587/0,2590 грн./рубль. На час закриття ціни досягли поточного максимуму – 0,2589/0,2591 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився і становив 30,62 рублів за долар (-0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,2870/1,2915 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1985/10,2110 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,2015/10,2195 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,1975/10,2060 грн./євро.