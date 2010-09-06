Розмір Фонду гарантування вкладів у серпні збільшився до 3,096 млрд. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у серпні п.р. збільшився на 0,1% або на 0,003 млрд. грн., і станом на 1 вересня п.р. становив 3,096 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників у серпні збільшилася з 169 до 170 банків, у списку тимчасових учасників залишалися 6 банків.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року, він є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України у 2009 році становили понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду виплатило більш як 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року становив 4,303 млрд. грн.