Добкін: Податок на бензин дозволить за чотири роки відремонтувати дороги

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що запровадження нового податку на бензин дозволить впродовж 3-4 років відремонтувати дороги в області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи пропозиції облдержадміністрації до проекту нового Податкового кодексу України.

Для втілення такого завдання, на думку М.ДОБКІНА, принаймні 25% цього податку мають залишатися в місцевих бюджетах.

М.ДОБКІН, спираючись на приблизні попередні підрахунки спеціалістів обласного Управління фінансів, наголосив, що завдяки новому податку «приблизно додатково 4,5 млрд. доларів потраплять у державний бюджет».

«Якщо з них 1 млрд. доларів залишиться для ремонту доріг комунальних і доріг обласного значення, то у нас (в області – УНІАН) залишиться 500-700 млн. грн., це проти 19 млн. грн., які ми маємо цього року», - акцентував М.ДОБКІН.

«Навіть якщо ми помилилися в два рази, все одно сума, яка залишиться у нас в регіоні, дозволить нам в рази покращити якість наших доріг. З урахуванням того, що держава виділяє гроші, місцеві бюджети виділяють гроші, виходить сума, яка дозволить нам протягом 3-4 років привести дороги області до належного вигляду», - підкреслив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, уряд розглядає можливість запровадження нового податку на бензин, кошти від якого буде спрямовано на будівництво доріг. Новий податок буде включено у вигляді надбавки на літр пального, що купується.