Литвин сподівається, що ВР ухвалить держбюджет до 1 грудня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що парламент вперше за всі роки незалежності ухвалить державний бюджет у передбачені законодавством терміни - 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Я вірю, що цього разу ми вперше ухвалимо цей закон (проект державного бюджету на 2011 рік – УНІАН) у вказані терміни», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що у попередні роки парламент при ухваленні держбюджету жодного разу не дотримувався передбачених законом термінів.

Водночас В.ЛИТВИН визнав, що існує правова колізія, пов’язана із ухваленням Податкового кодексу. За його словами, ВР рекомендувала уряду підготувати проект держбюджету на наступний рік на новій податковій основі. При цьому завтра лише пропонується взяти до розгляду новий проект Податкового кодексу і, «в кращому випадку», в разі узгодження позицій політичними силами, він може бути ухвалений лише на початку жовтня.

В.ЛИТВИН зазначив, що в такому випадку перед урядом стоїть проблема, чи подавати проект бюджету в терміни, визначені законодавством, – до 15 вересня, на існуючій податковій базі, а вже після ухвалення Податкового кодексу робити перерахунки, чи почекати, доки парламент ухвалить кодекс, і на його основі розробляти і подавати проект бюджету.