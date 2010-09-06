Перед внесенням проекту Податкового кодексу до ВР необхідно показати його підприємцям – УСПП

Перш ніж вносити проект Податкового кодексу на розгляд до парламенту, необхідно надати його остаточний варіант підприємцям для ознайомлення і обговорення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

«Для посилення якості кінцевого продукту Український союз промисловців і підприємців пропонує уряду перед внесенням податкового закону до парламенту провести системну зустріч з діловим співтовариством за участю Економічної ради, УСПП, інших об`єднань і організацій бізнесу. Це дозволить об`єктивно підбити підсумки обговорення і в професійно-експертному колі відпрацювати підсумкову редакцію проекту Податкового кодексу», – наполягає президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Крім того, сьогодні у прес-службі Міністерства фінансів України УНІАН повідомили, що проект Податкового кодексу може бути обнародувано завтра.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що завтра в уряду з`явиться можливість перереєструвати новий проект Податкового кодексу. Крім того, Верховна Рада має завтра заслухати інформацію Кабміну щодо проведення всенародного обговорення проекту Податкового кодексу.