В Україні грошова маса збільшилася на 1%, монетарна база – зменшилася на 1,5%

В Україні в серпні 2010 року грошова маса збільшилася на 1% (з початку року – на 14,2%) – до 556,5 млрд. грн., а монетарна база зменшилася на 1,5% (з початку року – збільшилася на 13%) – до 220,4 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Головним чинником зростання грошової маси НБУ називає повернення коштів у банківську систему. Основним чинником змін обсягу монетарної бази було скорочення коррахунків банків на 23,6% (з початку року – зростання на 15%) – до 20 млрд. грн.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів у серпні збільшився на 1,5% (з початку року – на 16,1%) – до 380,6 млрд. грн. Приріст депозитів у серпні був забезпечений за рахунок коштів у національній валюті (зростання на 2,6%, з початку року – на 25,4%), тоді як обсяг коштів в іноземній валюті у серпні не змінився (з початку року – збільшився на 5,7%).

З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 18,7% – до 251 млрд. грн., у серпні – на 0,9%. При цьому їх приріст у національній валюті (4%) в серпні значно перевищував відповідний показник щодо коштів в іноземній валюті (0,2%).

Обсяг депозитів юридичних осіб з початку року зріс на 11,5% – до 129,7 млрд. грн. (у серпні – на 2,8%). Зростання коштів юросіб у серпні відбулося виключно за рахунок вкладів у національній валюті (зростання на 18,7%).

Питома вага довгострокових депозитів у загальному обсязі за 8 місяців збільшилася з 24,4% до 27,9%.

Обсяг готівки поза банками в серпні не змінився (з початку року – зростання на 11,5%) –175,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси за місяць скоротилася з 31,7% до 31,5%, проте він залишається нижчим, ніж на початку року (32,2%).

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в серпні, склав 11,67 млрд. грн., з них перерахованих на окремий рахунок в НБУ – 7,89 млрд. грн.

Обсяг операцій Нацбанку щодо мобілізації коштів у серпні склав 36,5 млрд. грн. (з початку року – 192,4 млрд. грн.), обсяг операцій з рефінансування банків – 170 млн. грн. (з початку року – 4,1 млрд. грн.).

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 13,5% в липні до 12,6% у серпні, в іноземній валюті – з 10,4% до 9,9%.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у серпні зріс на 0,7% – до 710 млрд. грн. (зокрема в національній валюті – на 1,9%, до 368,2 млрд. грн.).

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету України в серпні надійшло 4 млрд. 313,83 млн. грн. (з початку року – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації і для погашення простроченої бюджетної заборгованості стосовно податку на додану вартість) на загальну суму 55 млрд. 395,66 млн. грн. У серпні був здійснений випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості з ПДВ на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн., випуск ОВДП з метою рекапіталізаціії не здійснювався.

Середньозважена дохідність ОВДП за підсумками проведення аукціонів з їх первинного розміщення в серпні склала 10,29% річних (з початку року – 13,57% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов`язань, випущених з метою рекапіталізації банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ, в серпні склала 6,5% річних (з початку року – 10,71% річних).