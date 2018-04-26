Долар рветься вгору?..

Гривня почала «хитатися», що у принципі прогнозувалося аналітиками і експертами.

Так, у понеділок на міжбанку торги доларом на Том’і відкрилися котируваннями 7,9010/7,9095 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,9115/7,9235 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9210/7,9260 грн./дол. Не зважаючи на те, що у США 6 вересня святкують День Праці і торги по американській валюті були можливі тільки валютуванням ТОМ, «зелений» усе ж таки зберіг висхідний тренд. До цього слід додати, що гривня за підсумками минулого тижня девальвувала на 0,3% до долара і на 1,2% до єдиної європейської валюти.

Чи не є нинішня ситуація сигналом – долар пішов у ріст? Замислитися підстави є – зміцнення гривні відбувалося на тлі надлишку валюти, але тепер надлишки нам явно не загрожують.

Що привело до падіння.

Не зважаючи на всілякі перипетії, валютний ринок України довгий час залишався «прохолодним», навіть у спекотні літні місяці. Усе це - наслідок «турботи» Нацбанку. Починаючи з березня, на ринку спостерігався надлишок валюти. Пропозиція явно перевищувала попит, і якби Національний банк не покупав надлишки, то долар давно би впав до докризового рівня. Але регулятор наполегливо продовжував свою політику. Тільки у березні НБУ викупив валюти на суму більше 953 млн. дол. (за березень-серпень обсяг перевищив 5 млрд. дол.). Як результат, гривня зміцнювалася, правда, не істотно – у кінці березня курс складав 7,92 грн./дол., а в кінці серпня - 7,88 грн./дол. Фактично можна говорити про неофіційно фіксований курс.

Тим часом, в останньому місяці літа ситуація змінилася. Надлишок валюти почав вичерпуватися. За серпень НБУ викупив лише 125 млн. дол., а в липні «виручка» склала більше 816 млн. дол. І це при тому, що обсяг операцій на ринку у ці місяці істотно не відрізнявся.

Чому притік валюти скоротився.

Причин скорочення обсягу валютного надлишку кілька. Перша – погіршення економічних позицій експортерів. Повторилася докризова ситуація – основним експортним потенціалом України є продукція металургії і хімії, але для збільшення обсягів постачань необхідно наростити імпорт енергоресурсів, перш за все, російського природного газу. Але з урахуванням його ціни, всі старання сходять нанівець. Допомогти виправити ситуацію міг би експорт продовольства. Але проблема з відшкодуванням ПДВ зробила даний бізнес невигідним. Невеликі надії є відносно експорту машинобудування. Але ця сфера вимагає сталих виробничих зв`язків, чим наші підприємства похвалитися не можуть.

Друга причина, яка «гальмує» притік валюти з-за кордону, - нервозність в очікуванні ухвалення Податкового кодексу. Бізнес вже трясе від «опіки» влади. Все говорить про те, що фіскальний тиск буде посилено, а плутанина стане всьому підмогою, що традиційно для України. Тому підприємці не поспішають повертати валюту з-за кордону, вважаючи за краще зберігати її подалі від рідних пенат.

Аналогічна тенденція спостерігається і на валютному ринку. Тривалий час покупка готівки перевищує продаж. Так, за підсумками серпня її куплено майже на 400 млн. дол. більше, ніж продано (у липні - на 149 млн. дол.). Причому виріс і обсяг покупки. Так, у липні обсяг проданої готівкової валюти склав близько 1,9 млрд. дол., у серпні - більше 2,1 млрд. дол.

Висновок напрошується один – бізнес все активніше вкладає гроші в готівку і безгтівку в побоюванні запровадження «довгоочікуваного» податкового тиску. Імовірно, падіння гривні продовжиться. Все залежить від регулятора.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)