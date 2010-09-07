Азаров запевняє - уряд має кошти

На сьогодні уряд має необхідні кошти для фінансування бюджетних витрат і планування реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні перед депутатами після відкриття VII сесії Верховної Ради.

Він підкреслив, що на валютних рахунках уряду перебуває 1,6 млрд. дол. США і на гривневих рахунках – більш як 13 млрд.

«Це надійна основа для стабільного фінансування бюджетних витрат і планування масштабних реформ у країні», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що сьогодні відкрилася VII сесія Верховної Ради України шостого скликання. У церемонії відкриття сесії взяли участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, керівники Національного банку України, Рахункової палати, Фонду державного майна та інші представники різних гілок влади.