Королевська: опозиция не буде підтримувати Податковий кодекс

У тому вигляді, як він сьогодні заявлений, опозиція Податковий кодекс підтримувати не буде.

Про це заявила глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі "5 каналу".

"На сьогодні немає остаточного варіанту Податкового кодексу - як законопроект він не зареєстрований, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тому повну оцінку йому дати неможливо. Але ті норми, які ми чуємо на презентаціях, не вселяють оптимізму".

На думку голови комітету Верховної Ради, декларації про те, що в новому варіанті Податкового кодексу будуть зменшені права податкової, звучать знущанням. "У попередньому варіанті права податкової були роздуті до розмірів державного рейдерства. Тепер нас намагаються заспокоїти тим, що це буде напіврейдерство", - цитує Н. КОРОЛЕВСЬКУ прес-служба комітету.

Голова парламентського комітету вважає, що уся процедура розробки і обговорення Податкового кодексу виглядає великою профанацією. "Податковий кодекс - це конституція бізнесу, це дорожня карта з розвитку підприємництва в нашій країні, - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Як можна було обговорювати неіснуючий Податковий кодекс, який ніхто не бачив в остаточній редакції? Нам показали шоу податкових органів і представників Мінфіну, які підприємцям розповідали казки про життя в Задзеркаллі".

За даними голови парламентського комітету, Україна знаходиться на одному з останніх місць у світі за кількістю підприємств малого і середнього бізнесу. "Якщо в розвинених країнах такі підприємства в структурі економіки складають до 70%, то в Україні - усього 15%. Але ідеологи нового Податкового кодексу вирішили, що і це багато, і намагаються малий бізнес знищити зовсім, - заявила Н. КОРОЛЕВСЬКА - Пониженням планки обороту для єдиноподатників до 300 тис. грн. фактично ліквідовується спрощена система".

Не підтримує Н. КОРОЛЕВСЬКА і звільнення від податку на прибуток окремих галузей, до прикладу, легкої промисловості. "Переважна більшість підприємств легпрому і так роками працюють без прибутку, тому вони ніколи цей податок і не платили - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. - А ті підприємства, які і отримували прибуток, як правило, мають держзамовлення. Виходить парадокс - вони не лише сидять на державних грошах, але ще і отримують пільгу з податку на прибуток".

Тому, вважає Н. КОРОЛЕВСЬКА, в тому вигляді, як він сьогодні заявлений, опозиція Податковий кодекс підтримувати не буде. "Ми однозначно виступаємо за збереження спрощеної системи оподаткування і вважаємо неприпустимими погіршувати умови, у яких працює бізнес", - заявила вона.