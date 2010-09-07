Країна входить у поле некерованої економічної ситуації – Королевська

Країна входить в поле некерованої економічної ситуації. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі "5 каналу".

"Країна входить в поле некерованої економічної ситуації, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Усі чекали проведення серйозних структурних економічних реформ. Реформ, які привели б до підвищення якості життя, поліпшення охорони здоров'я, створення нових робочих місць, поліпшення екологічної ситуації. Замість цього ми отримали зростання цін на газ і послуги ЖКГ, збільшення пенсійного віку для жінок".

На думку голови комітету ВР, те, що відбувається в країні - це не реформа, а псевдореформа. "Що роблять з нашими людьми? Це можна порівняти з нелюдяним експериментом з видалення органів з живої людини, - провела аналогію Н. КОРОЛЕВСЬКА - Влада підвищує тарифи - видаляють печінку. Наступним кроком підвищать пенсійний вік - видалять нирки. Якщо народ виживе - почнуть відбирати квартири за несплату. Такі реформи віце-прем'єра ТІГІПКА не можуть не шокувати!"

Голова парламентського комітету вважає, що люди просто не в змозі платити у 1,5 разу більше послуг ЖКГ і газу. "При цьому нам обіцяють на початку наступного року підняти ціну на газ для населення ще на 50%. Обурює те, що немає ніякого економічного обгрунтування цієї політики", - цитує Н. КОРОЛЕВСЬКУ прес-служба парламентського комітету.

Також безпідставно влада намагається підняти пенсійний вік для жінок. За словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, середня тривалість життя жінок в Україні - 74 роки. "Менше, ніж у нас, жінки живуть тільки в Папуа Нова Гвінея - 68 і Сан-Томе і Прінсіпі - 69 років. В усіх інших країнах жінки живуть довше, ніж в Україні. Тому недивно, що у високорозвинених країнах вище вік виходу жінок на пенсію, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Нам потрібно дивитися не на те, до якого віку жінка працює, а скільки вона проживе, вийшовши на пенсію".

Як повідомляв УНІАН, Україна узяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як зазначено в меморандумі української влади МВФ з метою дозволу структурних проблем в пенсійній системі і скорочення дефіциту Пенсійного фонду керівництво країни зобов'язалося у вересні цього року подати у Верховну Раду проект закону, яким, зокрема, передбачатиметься поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років - на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.