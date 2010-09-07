FOREX CLUB: євро може ослабнути на тлі непереконливих статданих

Рух основних валютних пар у понеділок, 6 вересня, на світовому валютному ринку був досить скромним, переважно позначався імпульс минулого тижня, що не залишає долару можливості відіграти позиції у європейських валют, зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх словами, виключенням став британський фунт. Окрім невтішної статистики, що відбила зменшення об'єму реєстрацій нових автомобілів у серпні на 17,5% по відношенню до того ж періоду минулого року на утримувачів фунта розчаровуючий вплив чинила звістка про можливе збільшення об'єму програми кількісного послаблення, яку здійснює Банк Англії. Рішення про об'єм програми прийматиметься в четвер.

Як результат дії негативних новин, фунт після досягнення максимуму 1.5489 скотився до 1.5344, і далі не зміг піднятися вище 1.5415.

Між тим, для євро показник дня перевищив максимум минулого тижня і склав 1.2919, після чого поступове зниження на тлі байдужого мовчання з боку святкової Америки привело європейську валюту в район 1.2870.

Як зазначають аналітики, франк зміцнювався стабільніше за усі інші європейські валюти, і за підсумками доби пари долар/франк з рівня 1.0180 знизилася до 1.0107. Валютна пара долар/ієна у відсутність американських трейдерів не виходила з діапазону 84.00-84.50.

Прогноз на 7 вересня

При збереженні тиску на американський долар європейські валюти також можуть виявитися схильні до слабкості внаслідок непереконливих фундаментальних даних. Фунт напередодні засідання Банку Англії в четвер навряд чи зуміє відновити позиції, а ось для євро єдиною підтримкою у вівторок можуть стати позитивні дані щодо Німеччини.

Як очікується, об'єм виробничих замовлень в Німеччині за липень виріс на 0,5%, проте, слід врахувати, що це менше показника за попередній місяць (3.2%).

У вівторок також мають відбутися засідання ЦБ Австралії та Японії, присвячені кредитно-грошовій політиці і питанню основних процентних ставок. Обидва банки з усією вірогідністю залишать ставки на колишніх рівнях: Банк Японії - на рівні 0,10%, а Резервний банк Австралії - на позначці 4,5%.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, для євро підтримкою буде рівень 1.2780, а найближчим опором - 1.2920. Фунт спрямується до підтримки 1.5330, і у разі відбою може повернутися до рівня 1.5400-1.5450. Для франка вірогідний діапазон 1.0080-1.0150, а пара долар/ієна у разі негативної фондової ситуації і зростання попиту на валюти-притулки наближатиметься до підтримки 83.70.