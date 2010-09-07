ЄС посилює контроль бюджетної политики країн-членів. З 2011 року вводять "Європейське півріччя"

Рада міністрів з питань економіки і фінансів ЄС схвалила заходи з посилення контролю бюджетної політики країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно зі схваленим на сьогоднішньому засіданні рішенням, з 2011 року в ЄС вводиться так зване "Європейське півріччя", упродовж якого Єврокомісія і Рада ЄС будуть моніторити виконання країнами-членами своїх бюджетів і давати поради з поліпшення бюджетної і фіскальної політики.

Головна мета нововведення - координація економічної політики країн-членів.

Моніторинговий цикл починатиметься щорічно в березні, коли на підставі доповіді Єврокомісії Європейська Рада визначатиме основні економічні виклики і даватиме стратегічні поради з проведення економічної політики.

Виходячи з цих рекомендацій, у квітні країни - члени ЄС повинні будуть переглядати свою середньострокову бюджетну стратегію і внести корективи до програм реформ.

У червні і липні Європейська Рада і Рада міністрів даватимуть остаточні рекомендації з питань бюджетної політики, які країни-члени повинні будуть враховувати при розробці бюджетів наступного року.

Ідея про посилення моніторингу за бюджетним процесом країн - членів ЄС отримала свій розвиток після того, як на початку цього року несподівано стало відомо про значний дефіцит бюджету Греції. У результаті бюджетних проблем цієї країни Євросоюзу довелося шукати екстрені механізми допомоги для подолання бюджетного дефіциту.