Єфремов: проект ПК до 23 вересня подадуть у ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що проект Податкового кодексу до 23 вересня буде готовий для розгляду Верховною Радою у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, якщо уряд на засіданні 15 вересня схвалить проект Податкового кодексу, то наступного дня документ буде зареєстрований у парламенті.

О. ЄФРЕМОВ зазначив, що сьогодні учасники Погоджувальної ради ВР заздалегідь домовилися до 23 вересня розглянути проект Податкового кодексу в профільних комітетах і винести його на розгляд депутатів у першому читанні.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.

3 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.