ВР зобов’язала Кабмін надати у парламент новий проект Податкового кодексу

Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови "Про інформацію Кабінету міністрів України про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 8 липня 2010 року "Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України" і визнання такими, що втратили дію деяких рішень Верховної Ради України щодо проекту» проголосувало 251 народний депутат з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

ВР своїм рішенням взяла до відома інформацію Кабінету міністрів України про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 8 липня 2010 роки № 2454 - VI "Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України".

Відповідно до частини другої статті 48 Регламенту Верховної Ради України парламент визнав такими, що втратили чинність, Постанову Верховної Ради України від 17 червня 2010 роки № 2353 - VI "Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України" і від 8 липня 2010 роки № 2454 - VI "Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України" і зняв з розгляду проект Податкового кодексу України.

ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.