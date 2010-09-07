ВР відмовила у мораторії на підвищення тарифів на ЖКП. БЮТ заблокував трибуну
14:17, 07 вересня 2010Фінанси
0
Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ.
Як передає кореспондент УНІАН, з цього питання розглядалися 4 проекти постанови. Один з них був внесений представниками фракції КПУ і отримав найбільшу підтримку депутатів - 200 з 421.
Проект постанови, внесений депутатом Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ), підтримали 176 з 421, Романа ЗВАРИЧА - 174 з 421 і Юрія КАРМАЗІНА - 174 з 421.
Після такого нерезультативного голосування депутати від фракції БЮТ відразу заблокували трибуну парламенту.
Депутат від фракції БЮТ О. ЛЯШКО, виступаючи з трибуни, сказав, що представники БЮТ наполягають на повторному голосування цього питання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter