ФДМ за 8 місяців отримав 177 млн.грн. дивідендів – 159% плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-серпень 2010 р. отримав 177 млн. 338 тис. грн. дивідендів, що складає 159% річного плану (111,4 млн. грн.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, фонд також отримав за січень-серпень 379 млн. 364 тис. грн. від оренди, що складає 58,5% річного плану.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації з початку року, на 3 вересня (за оперативними даними), склали 511 млн. 605 тис. грн. що складає близько 8% річного плану. Як зазначили у ФДМУ, за цей же період до Державного бюджету було перераховано 511 млн. 444 тис. грн.

Нагадаємо, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік складав 10 млрд. 262 млн. грн. Проте, відповідно до внесених законом України від 8 липня цього року змін, розмір надходжень від приватизації був зменшений до 6 млрд. 350 млн. грн.