Astrum: низький дефіцит бюджету в липні був наслідком разового чинника

Бюджетний дефіцит України в 2010 році складе 66,5 млрд. грн., або 6% ВВП.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, це сприятиме активним запозиченням з боку українського уряду на публічному борговому ринку в другому півріччі 2010 р.

Як відзначають аналітики, показники державних фінансів за липень 2010 р. істотно відрізняються від ситуації травня-червня 2010 р., коли Державний бюджет мав дефіцит вище 11 млрд. грн. щомісячно. Крім помірного скорочення витрат, головною причиною такого низького дефіциту бюджету в липні 2010 р. було різке зростання доходів. Доходи Державного бюджету в липні 2010 р. виросли на вражаючі 64% (у річному виразі).

Аналітики підкреслюють, що дане зростання значною мірою пройшло по статті «неподаткові надходження». Дана стаття забезпечила в липні доходи Державного бюджету на суму 8,7 млрд. грн., тобто 36% всіх бюджетних доходів. Найімовірніше, що більшість даних надходжень – це перерахування коштів Національним банком України. Таким чином, низький дефіцит бюджету в липні 2010 р. був наслідком разового чинника і не є новою тенденцією, вважають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, Державний бюджет за січень-липень цього року виконаний з дефіцитом 27,749 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконаний з дефіцитом 25,257 млрд. грн.

Доходи держбюджету за вказаний період склали 136,187 млрд. грн., в т.ч., доходи загального фонду – 109,472 млрд. грн. Податкові надходження до держбюджету склали 96,537 млрд. грн., неподаткові, – 34,818 млрд. грн.

Зведений бюджет виконаний за січень-липень 2010 року з дефіцитом 25,273 млрд. грн., при цьому його доходи склали 175,877 млрд. грн., витрати – 202,088 млрд. грн.