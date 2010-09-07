Чергове підвищення ціни золота викликане продовженням його покупок – експерт

Чергове підвищення ціни золота викликане продовженням його інвестиційних покупок, яким могла сприяти інформація про зростання цін на нерухомість у США.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Владимир СКИДАН.

За його словами, напередодні також вийшла доповідь про зростання індексу споживчої довіри в США в серпні 2010 року. Даний показник виріс істотніше, ніж чекали експерти, що додатково сприяло покупкам золота. На тлі підвищеної активності на ринку золота спеціалізований інвестиційний фонд SPDR Gold Trust, що є найбільшим у світі утримувачем золота серед інвестиційних інститутів, напередодні збільшив свої фізичні активи на 3,952 тонн.

Як відзначив В.СКИДАН, оптимістичний звіт з активності у виробничій сфері США доповнили дані Міністерства праці США про те, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на останньому тижні дещо зменшилася. Індекс підписаних договорів про продаж житла перевершив очікування і підвищився на 5,2% після падіння впродовж двох місяців підряд. Виробничі замовлення дещо зросли, причому це зростання було здебільшого пов`язане з комерційними літаками та іншими транспортними засобами, а ці ринки відносяться до крупних споживачів нафти і палива. Враховуючи, що запаси нафти і нафтопродуктів в США знаходяться на найвищих рівнях за 27 років, трейдери побоюються слабкої або стагнуючої економіки у світлі надмірних запасів.

На думку експерта, до того часу, поки інвестори допускають, що відновлення світової економіки буде повільним і тривалим, значне посилення попиту на золото теж навряд чи можливе. А це указує на те, що найближчим часом ціни залишатимуться в даному діапазоні, після чого у міру поліпшення економічних і фінансових перспектив почнуть рухатися вниз.

В.СКИДАН повідомив, що ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в межах 316/319 грн. за грам у злитках від 100 до 1000 грам.