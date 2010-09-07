Міжбанк: торги доларом закрилися підвищенням

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9095/7,9190 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9290/7,9385 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 7,9470/7,9620 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з продажем валюти за курсом 7,9269 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/0,2575 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися – 0,2576/0,2579 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2580/0,2583 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становив 30,7850 рублів за долар (+0,1250).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар на 14:40 впали до 1,2744/1,2746 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1265/10,1405 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,1230/10,1375 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися до 10,1365/10,1615 грн./євро.