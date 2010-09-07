Уряд планує створити фонд для безвідсоткового кредитування студентів

Уряд готує рішення щодо створення фонду, який видаватиме студентам безвідсоткові кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, кредит видаватиметься на 20 років, і студент почне віддавати цей кредит лише через 5 років після закінчення навчання.

«В уряді про це зараз іде розмова. Ми готуємось до цього рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Також, за його словами, Кабінет міністрів планує ухвалити низку рішень щодо збільшення самостійності університетів, в першу чергу, це стосуватиметься коштів, які заробляють університети.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що у проекті державного бюджету планується передбачити кошти на стажування 100 викладачів та навчання 100 студентів і 100 аспірантів за кордоном.