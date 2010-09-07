Експерт: Зростання інфляції - негативний сигнал для української економіки

Зростання інфляції є негативним сигналом для української економіки.

Таку думку висловив аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВОЙ в огляді, переданому агентству УНІАН.

Аналітик відзначає, що Національний банк України може розглянути можливість підвищення ставки рефінансування для комерційних банків. Тоді як інфляція в серпні була викликана зростанням цін на комунальні послуги, зростання споживчих цін за період з вересня по грудень цього року буде спровоковано зростанням цін на продукти харчування, вважає аналітик.

За його прогнозами, ефект від зростання цін на природний газ матиме більш тривалий ефект на інфляцію подальших місяців. Крім того, зростання цін виробників також сприятиме зростанню споживчих цін у четвертому кварталі 2010 року. До кінця року споживча інфляція може перевищити 10% поріг, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в серпні 2010 року, порівняно з липнем ц.р., становила 1,2%, з початку року – 4,3%. Порівняно з серпнем 2009 року, показник інфляції становить 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

У серпні ц.р. на 50% зросла ціна на природний газ, а з продуктів харчування найбільше подорожчали вершкове масло – на 5,8%, алкогольні напої й тютюнові вироби – на 3,7%, хлібопродукти – на 2,4%, молоко, сир, яйця – на 2,3%. У серпні ц.р. дещо знизилися ціни на овочі та фрукти.