Проект Податкового кодексу навіть перевершує деякі європейські аналоги - Видрін

Відомий політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що запропонований урядом Миколи АЗАРОВА проект Податкового кодексу «навіть перевершує деякі європейські аналоги».

Про це експерт заявив УНІАН, коментуючи проект Податкового кодексу України. Експерт відзначив, що у документа, представленого Кабміном, є, як мінімум, 4 позитивних моменти.

По-перше, вважає Д.ВИДРІН, ухвалення Податкового кодексу в представленому варіанті зробить Україну більш конкурентоспроможною на ринку міжнародних фінансових потоків – інвестицій, кредитів тощо. Ставка податку на прибуток для корпорацій, який пропонується зменшити з 25 до 16 відсотків, буде істотно нижчою, ніж у більшості сусідніх з Україною країн, що має забезпечити приплив фінансів. Великому бізнесу стане вигідніше розміщувати свої виробництва в Україні.

По-друге, за словами експерта, проект Податкового кодексу «зорієнтований на заохочення найбільш перспективних і затребуваних сегментів промисловості. Зокрема, податкові канікули матимуть стимулюючу дію на готельний бізнес, який поки що розвинений у нас слабо. Можна сподіватися, що Україна піде з останніх місць в Європі з розвитку туризму».

По-третє, наявні пільги в податковому кодексі в перспективі дозволять нам наздогнати Польщу з розвитку малого бізнесу, вважає Д.ВИДРІН.

До позитивних моментів проекту Податкового кодексу, на його думку, відноситься і диференційована ставка податку на житло. «Навряд чи більшість українців мають в своєму розпорядженні житлову площу більш як 100 квадратних метри на людину. Зате політичний бомонд, багато народних депутатів, мають «хатинки» по 600-700 квадратів. За їхній рахунок і наповнюватиметься бюджет», - сказав політолог.

Таким чином, представлений проект Податкового кодексу «створив гарний наробок для його подальшого вдосконалення. Важливо, що прийнявши Податковий кодекс, країна зробить повноцінний крок у загальноєвропейський економічний простір. Зарубіжні експерти вже дали свою оцінку проекту Податкового кодексу. На їхню думку, документ цілком відповідає європейським стандартам, а за деякими позиціями навіть перевершує їх», - сказав Д.ВИДРІН.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

Сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу.

ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.