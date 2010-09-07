Тігіпко: Через 10 днів уряд представить остаточний варіант нового проекту ПК

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО прогнозує, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

За словами С.ТІГІПКА, сьогодні триває робота над вдосконаленням проекту, який був опублікований в засобах масової інформації декілька місяців тому.

Він повідомив, що створена для цього в уряді робоча група внесла більш як 250 поправок, які в основному стосуються адміністрування податків.

Говорячи про деякі положення Податкового кодексу, обнародувані на презентації документу декілька днів тому, С.ТІГІПКО зауважив, що це лише принципові «політичні моменти», які були узгоджені на рівні прем’єр-міністра. «Це політичні питання, за які мають голосувати депутати», - сказав він.

Віце-прем’єр висловив упевненість, що робота над Податковим кодексом буде успішно завершена, і парламенту ухвалить його.

«Якщо це відбудеться, то Україна зі 181 місця (в рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes-2010 із 183 можливих – УНІАН) точно підніметься вище і наблизиться до лідерів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що після ухвалення Податкового кодексу робоча група не завершить свою роботу і надалі працюватиме над вдосконаленням національної податкової системи.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що в уряді триває активна робота над розробкою нового Митного кодексу.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

Сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу.

ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.