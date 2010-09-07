Зростання курсу долара на міжбанку – тимчасове явище – банкір

Стрімке зростання курсу долара на міжбанківському ринку, яке сьогодні спостерігалося, стало наслідком зростання попиту на американську валюту разом зі зменшенням її пропозиції. Але це тимчасове явище.

Як повідомили УНІАН у банку «Хрещатик», таку думку висловив директор казначейства банку Олексій КОЗИРЬОВ, коментуючи ситуацію на міжбанківському валютному ринку.

«Думаю, завтра-післязавтра Нацбанк вийде на валютний ринок з продажем долара і ситуація на міжбанку швидко стабілізується в діапазоні, який фактично задасть НБУ своїми котируваннями при інтервенції. Швидше за все, долар продаватиметься не дорожче 7,92-7,94 грн./дол.», – вважає банкір.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9095/7,9190 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,9290/7,9385 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 7,9470/7,9620 грн./дол.